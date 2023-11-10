10 ноября, 19:02

Израиль нанес авиаудар по позициям сирийских войск

Никто не пострадал, сообщили в Центре по примирению враждующих сторон

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Два истребителя F-16 Военно-воздушных сил Израиля утром пятницы нанесли авиаудар по позициям сирийских правительственных войск в провинции Хомс. Никто не пострадал, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"10 ноября с 05:05 до 05:12 два тактических истребителя F-16 ВВС Израиля из воздушного пространства Ливана без захода в воздушное пространство Сирии нанесли авиационный удар по позициям вооруженных сил Сирийской Арабской Республики в провинции Хомс. Пострадавших нет", - сказал Кулить. 

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