10 ноября, 19:02

ВС Сирии ликвидировали полевого командира террористов

Как сообщили в Центре по примирению враждующих сторон, он причастен к организации обстрелов населенного пункта Кардаха провинции Латакия

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Правительственные войска Сирии во вторник ликвидировали полевого командира террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) Саида Юсефа Рахмана, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"По уточненным данным, 7 ноября в районе населенного пункта Мааян провинции Идлиб сирийскими войсками ликвидирован полевой командир группировки "Джебхат ан-Нусра" Саид Юсеф Рахман, причастный к организации обстрелов населенного пункта Кардаха провинции Латакия", - сказал Кулить. 

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