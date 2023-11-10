ВС Сирии ликвидировали полевого командира террористов

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Правительственные войска Сирии во вторник ликвидировали полевого командира террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) Саида Юсефа Рахмана, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.
"По уточненным данным, 7 ноября в районе населенного пункта Мааян провинции Идлиб сирийскими войсками ликвидирован полевой командир группировки "Джебхат ан-Нусра" Саид Юсеф Рахман, причастный к организации обстрелов населенного пункта Кардаха провинции Латакия", - сказал Кулить.