10 ноября, 19:05

Сирийский военный погиб в результате обстрела террористов

Как сообщили в Центре по примирению враждующих сторон, всего в идлибской зоне деэскалации за сутки зафиксировано три обстрела

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Один военнослужащий правительственных войск Сирии погиб за последние сутки в результате обстрела со стороны террористических группировок. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"В результате обстрела боевиками незаконных вооруженных формирований позиций сирийских правительственных войск в районе населенного пункта Танжара провинции Латакия погиб один сирийский военнослужащий", - сказал Кулить. Он отметил, что всего в идлибской зоне деэскалации за сутки зафиксировано три обстрела.

По его словам, авиация и беспилотники проамериканской антитеррористической коалиции за минувшие сутки шесть раз нарушили воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф, где пролегают международные авиамагистрали. Он добавил, что за сутки было зафиксировано два нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, которые связаны с несогласованными с российской стороной полетами беспилотников. 

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