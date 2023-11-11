Испытания системы ухода от столкновений для БПЛА начнутся в 2024 году

В Институте авиационного приборостроения "Навигатор" приступили к изготовлению первых образцов изделия, сообщил генеральный директор компании Сергей Бабуров

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Первый образец российской системы обнаружения и ухода от столкновений для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) будет готов к испытаниям во второй половине 2024 года. Об этом сообщили ТАСС в Институте авиационного приборостроения "Навигатор".

"Образец российской системы обнаружения и ухода от столкновений (аналог DAA, detect and avoid system, с англ. "система определения и уклонения") для беспилотных воздушных судов (БВС) будет готов к испытаниям во второй половине 2024 года", - сказали в компании.

Там пояснили, что система обнаружения и ухода от столкновений в зависимости от типа БВС и состава сопрягаемых систем подразделяется на восемь классов. В соответствии с выбранным классом вычислитель системы может работать с функциями наблюдения за воздушной обстановкой (АЗН-В In/Out) и предотвращения столкновений (TCAS), бортовым радаром, системами наземного наблюдения.

"Наши специалисты изучили необходимую нормативную документацию, сейчас мы приступили к изготовлению первых образцов. По результатам отработки на полунатурном моделирующем комплексе в лабораторных условиях мы планируем начать испытания образцов во второй половине 2024 года", - сказал генеральный директор компании Сергей Бабуров.

По его словам, "Навигатор" имеет успешный опыт разработки и установки на воздушные суда системы предупреждения столкновений, реализующей функции TCAS, TAWS и АЗН-В In/Out для пилотируемой авиации и малогабаритного средства наблюдения за воздушной обстановкой с функциями АЗН-В In/Out и TCAS для вертолетов. Бабуров пояснил, что на основе этих технологий создается изделие, которое выполняет аналогичные функции, но при этом имеет уменьшенные габариты, что позволит устанавливать его на небольшие беспилотники.

Генеральный директор компании также сообщил, что кроме реализации функций, обеспечивающих безопасное взаимодействие беспилотников и пилотируемых воздушных судов в едином воздушном пространстве, разработанная "Навигатором" система может быть использована для организации работы группы нескольких дронов.