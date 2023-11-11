11 ноября, 00:02
Новая техника ВС РФ

"Севмаш" планирует в декабре спустить на воду атомоход "Князь Пожарский"

Как уточнил источник, это должно произойти во второй половине месяца

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Атомный подводный ракетный крейсер проекта 955А (шифр "Борей-А") "Князь Пожарский", строящийся на северодвинском предприятии "Севмаш", во второй половине декабря будет выведен из эллинга и спущен на воду. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Атомный подводный крейсер "Князь Пожарский" завершает стапельный период. Во второй половине декабря текущего года корабль будет выведен из эллинга и спущен на воду для достройки и испытаний", - сказал собеседник агентства.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

"Князь Пожарский" - пятая атомная подлодка, строящаяся по модернизированному проекту 955А "Борей-А". Закладка корабля состоялась 23 декабря 2016 года. Корабли этого проекта несут по 16 баллистических ракет "Булава". Также "Борей-А" получил шесть торпедных аппаратов. 

Теги:
РоссияНовая техника ВС РФ
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