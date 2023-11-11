Минометчики ВДВ на артемовском направлении уничтожили пехоту ВСУ в опорном пункте

В МО РФ отметили, что обнаружение противника осуществляется с помощью беспилотного летательного аппарата

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Минометчики Тульского гвардейского соединения ВДВ уничтожили пехоту Вооруженных сил Украины, закрепившуюся в одном из опорных пунктов на артемовском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Разведка десантников получила данные о закреплении противника на одном из участков в зоне ответственности подразделений Тульского гвардейского соединения ВДВ. Обнаружение противника осуществляется с помощью беспилотного летательного аппарата. <...> Огневые точки просчитаны заранее по целям противника. Расчету достаточно нескольких минут для приведения миномета к бою, после этого беглым огнем с корректировкой минометы наносят удар и уничтожают пехоту противника в опорном пункте", - говорится в сообщении.

Уточняется, что благодаря корректировке огня подразделениями БПЛА достигается высокая скорость и точность поражения целей. После получения координат цели расчеты быстро занимают огневые позиции, вычисляют исходные данные для стрельбы и производят первый выстрел.

"После первого выстрела расчет начинает работать как четко отлаженный механизм, где каждый артиллерист-десантник прекрасно знает свой маневр. Минометные расчеты ВДВ ведут огонь на подавление огневых позиций и разрушение опорных пунктов, а также на уничтожение укрытой живой силы противника на дальности до 7 тыс. м", - добавили в Минобороны, отметив, что расчеты по возможности сокращают дистанцию до цели, чтобы гарантированно ее поразить.