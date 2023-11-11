В Херсонской области сообщили об уничтожении танка Т-72 и лодки ВСУ

По словам представителя оперативных служб региона, противник также потерял 26 солдат погибшими

ГЕНИЧЕСК, 11 ноября. /ТАСС/. Соединения группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили на херсонском направлении танк Т-72 и потопили лодку ВСУ. Об этом сообщил журналистам представитель оперативных служб Херсонской области.

"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожены: лодка ВСУ в районе острова Фролова, танк Т-72 противника в районе населенного пункта Тягинка, скопление живой силы противника в районе населенного пункта Крынки", - сказал он. По его информации, на этом направлении ВСУ потеряли 26 солдат погибшими.

В островной зоне уничтожена позиция одного из подразделений ВСУ, а на каховском направлении - пункт временной дислокации одного из подразделений ВСУ.