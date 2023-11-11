11 ноября, 07:06
Военная операция на Украине

В Херсонской области сообщили об уничтожении танка Т-72 и лодки ВСУ

По словам представителя оперативных служб региона, противник также потерял 26 солдат погибшими

ГЕНИЧЕСК, 11 ноября. /ТАСС/. Соединения группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили на херсонском направлении танк Т-72 и потопили лодку ВСУ. Об этом сообщил журналистам представитель оперативных служб Херсонской области.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожены: лодка ВСУ в районе острова Фролова, танк Т-72 противника в районе населенного пункта Тягинка, скопление живой силы противника в районе населенного пункта Крынки", - сказал он. По его информации, на этом направлении ВСУ потеряли 26 солдат погибшими.

В островной зоне уничтожена позиция одного из подразделений ВСУ, а на каховском направлении - пункт временной дислокации одного из подразделений ВСУ. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на УкраинеХерсонская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация