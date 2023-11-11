МО РФ сообщило об отражении трех атак штурмовых групп ВСУ на купянском направлении

По данным ведомства, российские военнослужащие уничтожили до 50 украинских бойцов

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Российские военные за сутки отразили три атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.

"На купянском направлении подразделениями Западной группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 54-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Загоруйковка Харьковской области. Уничтожено до 50 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 2 пикапа", - сообщили там.

По данным Минобороны, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", гаубица Д-30.