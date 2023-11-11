11 ноября, 11:03,
обновлено 11 ноября, 11:11
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об отражении трех атак штурмовых групп ВСУ на купянском направлении

По данным ведомства, российские военнослужащие уничтожили до 50 украинских бойцов

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Российские военные за сутки отразили три атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"На купянском направлении подразделениями Западной группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 54-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Загоруйковка Харьковской области. Уничтожено до 50 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 2 пикапа", - сообщили там.

По данным Минобороны, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", гаубица Д-30. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация