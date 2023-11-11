МО РФ рассказало о потерях ВСУ на донецком направлении

По данным ведомства, они составили до 305 военных убитыми и ранеными

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Российские военные отразили три атаки противника в районах населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Общие потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки убитыми и ранеными составили до 305 военных на донецком направлении, сообщили в Минобороны РФ.

"На донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили три атаки противника и нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Васюковка, Раздоловка и Клещеевка Донецкой Народной Республики", - сообщили там.

По данным Минобороны, общие потери противника на этом направлении составили до 305 военнослужащих убитыми и ранеными, 5 боевых бронированных машин, 6 автомобилей, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства и гаубица Д-30.