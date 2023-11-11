МО РФ заявило об отражении двух атак штурмовых групп ВСУ на краснолиманском направлении

По данным ведомства, потери противника составили до 80 военнослужащих

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Российские войска за прошедшие сутки отразили две атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении, потери противника составили до 80 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 47-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Петровское Луганской Народной Республики", - говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что нанесено поражение живой силе и технике подразделений 24-й и 47-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Петровское и Розовка Луганской Народной Республики. "Потери противника составили до 80 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 4 автомобиля", - заключили в военном ведомстве.