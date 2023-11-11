11 ноября, 11:08,
обновлено 11 ноября, 11:20
Военная операция на Украине

МО РФ рассказало о потерях ВСУ на южнодонецком направлении

По данным ведомства, они составили до 130 военнослужащих

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении за сутки составили до 130 военнослужащих, САУ М119 Paladin, 2 гаубицы FH70, 4 артиллерийские системы М777 производства США. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 140 военнослужащих, 2 автомобиля", - говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что в ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражены: самоходная артиллерийская установка М119 Paladin производства США, две самоходные артиллерийские установки "Krab" польского производства, две гаубицы FH70 производства Великобритании, четыре артиллерийские системы М777 производства США, а также гаубица "МСТА-Б". 

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