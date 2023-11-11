В Чечне открыли военную базу для нового батальона имени шейха Мансура

Глава региона Рамзан Кадыров выразил уверенность, что батальон станет одним из эффективных и достойнейших боевых единиц в структуре Минобороны РФ

ГРОЗНЫЙ, 11 ноября. /ТАСС/. Военную базу для дислокации нового стрелкового батальон имени шейха Мансура открыли в Гудермесе. В торжественной церемонии принял участие глава региона Рамзан Кадыров.

"Мы торжественно открыли в Гудермесе базу, на которой с сегодняшнего дня будет дислоцироваться сформированный недавно стрелковый батальон имени шейха Мансура Министерства обороны РФ. По этому случаю здесь состоялось первое официальное построение личного состава подразделения. Мы горды, что в республике появился батальон, который будет носить имя шейха Мансура, являвшегося настоящим лидером народов Кавказа", - написал в Telegram-канале глава региона.

Он выразил уверенность, что батальон имени шейха Мансура станет одним из эффективных и достойнейших боевых единиц в структуре Минобороны РФ.

"Вклад нашей республики в СВО особо подчеркнул и врио командующего объединенной группировкой войск Сергей Пузиков.< …> Мы, действительно, помимо создания новых подразделений, уже отправили в зону СВО более 15 тыс. добровольцев и свыше 30 тыс. действующих сотрудников", - добавил Кадыров.

О создании в структуре Росгвардии батальона имени героя Кавказской войны Байсангура Беноевского и о формировании батальона имени первого имама Кавказа шейха Мансура Кадыров сообщил во второй половине октября.

Шейх Мансур - исламский проповедник, первый имам Северного Кавказа, руководитель народно-освободительного движения горцев Северного Кавказа конца XVIII века. При рождении он получил имя Ушурма, родился приблизительно в 1760 году в селении Алды. В 2021 году в населенном пункте возвели мечеть, названную именем имама.