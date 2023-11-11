МО РФ заявило о поражении 10 ноября пункта управления и укрытия боевиков в Сирии

Как отметил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Вадим Кулить, за сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано три обстрела позиций правительственных войск республики со стороны террористических группировок "Джебхат ан-Нусра" и "Исламская партия Туркестана"

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Воздушно-космические силы России нанесли авиаудары по целям в сирийской провинции Идлиб, поражены пункт управления и укрытие боевиков. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить.

"10 ноября ВКС России нанесли авиационные удары в провинции Идлиб по объектам незаконных вооруженных формирований, причастных к обстрелам позиций сирийских правительственных войск, в результате которых поражены пункт управления и укрытие боевиков", - сказал он.

По его словам, за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано три обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок "Джебхат ан-Нусра" и "Исламская партия Туркестана" (обе запрещены в РФ).

За сутки со стороны "международной антитеррористической коалиции" во главе с США зафиксировано четыре случая нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов. В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано восемь нарушений двумя парами истребителей F-15 и двумя парами истребителей F-16 "коалиции".