12 ноября, 06:21,
обновлено 12 ноября, 06:35

Российские корабли впервые за полвека зашли в порт Читтагонг в Бангладеш

Евгений Пахомов/ ТАСС​
© Евгений Пахомов/ ТАСС​

В состав отряда вошли "Адмирал Трибуц", "Адмирал Пантелеев" и танкер "Печенга"

ЧИТТАГОНГ /Бангладеш/, 12 ноября. /ТАСС/. Отряд российских кораблей в составе двух больших противолодочных кораблей Тихоокеанского флота РФ "Адмирал Трибуц", "Адмирал Пантелеев" и танкера "Печенга" зашел в порт Читтагонг в Бангладеш. Как сообщает корреспондент ТАСС, оба корабля пришвартовались в порту, который считается главной морской гаванью южноазиатской страны.

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Российские военные моряки прибыли в Бангладеш впервые за почти полвека.

Как напомнил в беседе с корреспондентом ТАСС посол России в Бангладеш Александр Мантыцкий, предыдущий заход российских военных моряков в Бангладеш произошел 50 лет назад в целях проведения уникальной и, к сожалению, в настоящее время малоизвестной операции по расчистке и разминированию порта Читтагонг.

"Тогда отряд российских кораблей пришел сюда, чтобы фактически спасти молодую страну, получившую независимость в 1971 году, от гуманитарной катастрофы. Акватория порта после войны за независимость была заминирована, кроме того, здесь были затоплены десятки судов", - рассказал Мантыцкий. Он отметил, что Дакка обращалась к разным странам с просьбой помочь решить проблему. Некоторые из них согласились, но за очень большие деньги, которых у республики не было. Только СССР согласился оказать поддержку из гуманитарных соображений.

Операция продолжалась с апреля 1972 года по июнь 1974 года. Более 1 тыс. советских моряков упорно работали 26 месяцев. Во время разминирования погиб российский моряк-водолаз. Но тогда задачу советские моряки выполнили: Читтагонг смог принимать суда со всего мира.

Как отметил почетный консул РФ в Читтагонге Ашик Имран, теперь российские моряки вновь пришли в Читтагонг, но на этот раз исключительно с дружеским визитом. "Это свидетельство того, что отношения наших двух государств сейчас находятся на очень высоком уровне", - сказал Имран. 

Теги:
БангладешРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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