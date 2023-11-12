Самолет военно-транспортной авиации Ил-76 доставил к месту проведения Dubai Airshow специалистов инженерно-авиационной службы и инженерно-техническое имущество

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Пилотажная группа "Русские витязи" прибыла в Дубай для участия в международном авиасалоне Dubai Airshow, который стартует 13 ноября на территории международного аэропорта Аль-Мактум в ОАЭ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Летчики авиационной группы высшего пилотажа (АГВП) "Русские витязи" на новейших истребителях Су-35С выполнили перебазирование в Объединенные Арабские Эмираты для участия в международном авиасалоне Dubai Airshow - 2023. Перелет из подмосковной Кубинки проходил с двумя промежуточными посадками. Самолет военно-транспортной авиации Ил-76 доставил к месту проведения международной выставки специалистов инженерно-авиационной службы и инженерно-техническое имущество", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что перед демонстрационном показом экипажи российских боевых истребителей проведут два квалификационных полета и воздушные тренировки.

В ходе авиасалона пилоты Воздушно-космических сил России выполнят полеты в составе группы и продемонстрируют сверхманевренные возможности новейших истребителей Су-35С.

Пилотажная группа "Русские витязи" покажет групповые фигуры высшего пилотажа, такие как "петля Нестерова", "бочка", "вираж", на установленных интервалах и дистанциях, а также парный, одиночный и встречный пилотаж. Российские летчики покажут наиболее зрелищные элементы, например, фигуры "зеркало", "колокол", а также проход на малой высоте и предельно малой скорости.

"Завтра у нас стартует авиационный салон. Будут принимать участие "Русские витязи", уже прибыли сюда и готовятся к показательным полетам в рамках открытия завтрашнего авиационного салона. Также будут представлены и Ил-76, Ка-52, "Ансат" в медицинском исполнении Ми-171А3", - прокомментировал вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, возглавляющий российскую делегацию в ОАЭ.

Об авиасалоне

Dubai Airshow - одна из крупнейших международных аэрокосмических выставок. Мероприятие проводится раз в два года, Россия принимает в нем участие с 1993-го. В 2023 году на авиасалоне будут представлены 20 национальных павильонов, свою продукцию представят свыше 1 400 производителей, которые покажут более 180 летательных аппаратов. Выставка пройдет с 13 по 17 ноября.