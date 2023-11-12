МО РФ: истребители и БПЛА коалиции США пять раз нарушили воздушное пространство Сирии

Замруководителя российского ЦПВС Вадим Кулить отметил, что за сутки со стороны коалиции зафиксировано два случая нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Истребители и многоцелевой беспилотный летательный аппарат MQ-1C проамериканской коалиции пять раз за сутки нарушили воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано пять нарушений парой истребителей F-15, парой истребителей Rafale и многоцелевым беспилотным летательным аппаратом MQ-1C коалиции, - сказал Кулить.

По его данным, за сутки со стороны коалиции зафиксировано два случая нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов.

Представитель ЦПВС подчеркнул, что подобными действиями коалиция продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии.