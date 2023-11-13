13 ноября, 02:01
Военная операция на Украине

Экипажи "Солнцепеков" ЦВО поразили опорный пункт ВСУ в зоне спецоперации

© Минобороны России

В Минобороны сообщили, что для противодействия диверсионным действиям противника тяжелые огнеметные системы прикрываются группой охранения, сопровождающей машину во время выполнения боевых задач

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) с помощью тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" нанесли огневое поражение опорному пункту, а также скоплению личного состава и легкобронированной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующее видео опубликовало Минобороны России.

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"Тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек" группировки войск "Центр" нанесли огневое поражение опорному пункту противника, а также скоплению личного состава и легкобронированной техники. Выполнив залп 220-мм термобарических реактивных снарядов по ранее полученным координатам, экипаж, не теряя времени, перевел боевую машину в походное положение, покинув огневую позицию", - сообщили в военном ведомстве.

В Минобороны добавили, что для противодействия диверсионным действиям противника тяжелые огнеметные системы прикрываются группой охранения, сопровождающей машину во время выполнения боевых задач.

Как отметили в Минобороны, специалисты радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ЦВО отмечают высокую огневую мощь боевой машины ТОС-1А и ее маневренность.

ТОС-1А "Солнцепек" - огнеметная система на танковом шасси. Использует неуправляемые реактивные снаряды калибра 220 мм с термобарической боевой частью для уничтожения объемным взрывом живой силы противника, боевой техники и укреплений. На пусковой установке размещается до 24 снарядов, полный залп занимает шесть секунд. В Вооруженных силах РФ эти машины стоят на вооружении частей войск РХБЗ.

День войск радиационной, химической и биологической защиты ежегодно отмечается в ВС России 13 ноября. Он был утвержден указом президента РФ Владимира Путина "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных силах Российской Федерации" от 31 мая 2006 года. В 2023 году отмечается 105-летие войск РХБЗ. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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