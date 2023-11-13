13 ноября, 05:00,
обновлено 13 ноября, 05:01

Мантуров рассчитывает на появление образца Checkmate до конца 2025 года

Истребитель Checkmate. Сергей Фадеичев/ ТАСС
Истребитель Checkmate
© Сергей Фадеичев/ ТАСС

Самолет выполнен с применением технологий малозаметности, оснащен внутрифюзеляжным отсеком для авиационных средств поражения класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность"

ДУБАЙ, 13 ноября. /ТАСС/. Первый опытный образец российского однодвигательного истребителя Checkmate может быть создан до конца 2025 года, считает вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

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"Я рассчитываю, что это (создание первого образца истребителя Checkmate - прим. ТАСС) произойдет до конца 2025 года", - рассказал Мантуров журналистам.

О самолете

Легкий тактический самолет Checkmate разработки компании "Сухой" (в составе Объединенной авиастроительной корпорации) был впервые представлен на авиасалоне МАКС-2021. Зарубежная презентация истребителя состоялась на авиасалоне Dubai Airshow 2021 в ОАЭ.

Checkmate включает в себя все самые передовые разработки, в том числе открытую архитектуру построения в интересах заказчика и уникальные технологии искусственного интеллекта. Самолет выполнен с применением технологий малозаметности, оснащен внутрифюзеляжным отсеком для авиационных средств поражения класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность".

Масса полезной нагрузки превышает 7 тонн. Истребитель сможет одновременно поражать до шести целей. Скорость однодвигательного самолета составит 1,8 Маха, а боевой радиус - 3 тыс. км. 

Теги:
Мантуров, Денис ВалентиновичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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