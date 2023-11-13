Разведчики при помощи БПЛА уничтожили наступающую группу ВСУ на купянском направлении

По данным Минобороны РФ, общие потери противника за сутки составили до 40 военных

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Разведчики группировки войск "Запад" при помощи беспилотных летательных аппаратов уничтожили наступающую группу штурмовиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Оборонное ведомство поделилось видеокадрами уничтожения боевиков ВСУ. "Наступающая группа украинских штурмовиков была обнаружена ночью и уничтожена на купянском участке с использованием БПЛА со сбросом боеприпасов", - говорится в сообщении.

Российские военные 12 ноября отразили две атаки ВСУ на купянском направлении и уничтожили склад боеприпасов территориальной обороны. Общие потери противника за сутки составили до 40 военных.