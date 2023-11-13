13 ноября, 06:06
Военная операция на Украине

Разведчики при помощи БПЛА уничтожили наступающую группу ВСУ на купянском направлении

По данным Минобороны РФ, общие потери противника за сутки составили до 40 военных

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Разведчики группировки войск "Запад" при помощи беспилотных летательных аппаратов уничтожили наступающую группу штурмовиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

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Оборонное ведомство поделилось видеокадрами уничтожения боевиков ВСУ. "Наступающая группа украинских штурмовиков была обнаружена ночью и уничтожена на купянском участке с использованием БПЛА со сбросом боеприпасов", - говорится в сообщении.

Российские военные 12 ноября отразили две атаки ВСУ на купянском направлении и уничтожили склад боеприпасов территориальной обороны. Общие потери противника за сутки составили до 40 военных. 

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