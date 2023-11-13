13 ноября, 07:06
Международная выставка Dubai Airshow

В ФСВТС назвали "Панцирь-С1" одной из самых популярных в мире систем ПВО

ЗРК предназначен для ближней обороны гражданских и военных объектов, а также для прикрытия комплексов ПВО дальнего действия

ДУБАЙ, 13 ноября. /ТАСС/. Уникальные боевые возможности российского зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) "Панцирь-С1" сделали его одной из самых востребованных на мировом оружейном рынке систем противовоздушной обороны (ПВО) ближнего действия, производимых российским военно-промышленным комплексом. Об этом ТАСС заявили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) на авиасалоне Dubai Airshow 2023.

"Российская техника ПВО по праву считается лучшей в мире. Мы производим высококлассные системы ПВО всех типов - от ближнего радиуса действия до комплексов большой дальности. В этой связи со стороны заказчиков по всему миру, несомненно, возникает общий интерес к нашим системам ПВО, которые хорошо зарекомендовали себя в ходе боевых действий. ЗРПК "Панцирь" является одним из наиболее востребованных в мире продуктов нашего военно-промышленного комплекса. Его высокие технические характеристики всегда привлекали внимание инозаказчиков", - сказали в ФСВТС.

Говоря о военно-техническом сотрудничестве с Объединенными Арабскими Эмиратами, там отметили, что оно в настоящее время носит разносторонний характер. "С партнерами обсуждаются как реализация действующих контрактов, так и перспективные направления сотрудничества", - добавили в ФСВТС.

ЗРПК "Панцирь" создан в Конструкторском бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех"). Он предназначен для ближней обороны гражданских и военных объектов, а также для прикрытия комплексов ПВО дальнего действия. В Вооруженных силах РФ представлен модификацией "Панцирь-С1" с многоканальной системой захвата и сопровождения целей. Способен поражать воздушные цели, летящие на скорости до 1 000 м/с, на дистанции от 200 м до 20 км.

Dubai Airshow - одна из крупнейших международных аэрокосмических выставок. Мероприятие проводится раз в два года, Россия принимает в нем участие с 1993 года. В этот раз на авиасалоне будут представлены 20 национальных павильонов, свою продукцию продемонстрируют свыше 1 400 производителей, они покажут более 180 летательных аппаратов. Выставка проходит с 13 по 17 ноября. 

Теги:
ОАЭРоссияМеждународная выставка Dubai Airshow
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