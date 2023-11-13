13 ноября, 07:13
Военная операция на Украине

Силы РФ уничтожили гаубицу "Акация" и скопление ВСУ у Крынок в Херсонской области

Алексей Коновалов/ ТАСС
© Алексей Коновалов/ ТАСС

Потери ВСУ составили 27 погибших и 2 раненых

ГЕНИЧЕСК, 13 ноября. /ТАСС/. Соединения группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили самоходную гаубицу "Акация", а также скопление личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) у населенного пункта Крынки и у острова Алёшкинский в Херсонской области. Об этом сообщил журналистам представитель оперативных служб Херсонской области.

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"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожены: скопление живой силы противника в районе населенного пункта Крынки, САУ 2С3 "Акация" с боекомплектом в районе населенного пункта Инженерное, место скопления живой силы противника в районе острова Алёшкинский", - сказал он. На этом направлении потери ВСУ составили 27 погибших и 2 раненых.

В островной зоне уничтожен пункт временной дислокации одного из подразделений ВСУ, а на каховском направлении - позиция одного из подразделений ВСУ. 

Теги:
РоссияВоенная операция на УкраинеХерсонская область
© Информационное агентство ТАСС
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