13 ноября, 10:17

На Балтфлоте прошли учения корабельных вертолетчиков по спасению людей и поиску подлодки

В маневрах задействовали до 10 экипажей противолодочных вертолетов Ка-27ПЛ и поисково-спасательных Ка-27ПС

КАЛИНИНГРАД, 13 ноября. /ТАСС/. Экипажи корабельных вертолетов морской авиации Балтийского флота задействовали в учениях, на которых отработали задачи по спасению терпящих бедствие людей в сложных метеоусловиях и поиску подводной лодки "неприятеля" в Балтийском море, сообщила пресс-служба флота.

"Экипажи корабельных вертолетов Ка-27 в противолодочном и поисково-спасательном вариантах отработали слаженность действий в составе пар в различных метеоусловиях. Спасатели провели тренировки на земле и над поверхностью моря по спасению терпящих бедствие людей, а противолодочники, в свою очередь, выполнили задачи по поиску, обнаружению, слежению и уничтожению подводной лодки условного противника", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что главной целью учений, проведенных над территорией Калининградской области и в акватории Балтийского моря, стало повышение боевой готовности и оценка эффективности действий экипажей морской авиации при выполнении задач по предназначению. К маневрам привлекалось до 10 экипажей противолодочных вертолетов Ка-27ПЛ и поисково-спасательных Ка-27ПС.

При отработке практических действий командиры экипажей вертолетов отработали также вопросы взаимодействия с группой управления полетами авиационного соединения при наведении вертолетов на объекты, терпящие бедствие в море и подлодки условного противника.

Вертолет Ка-27ПС предназначен для поиска и спасения терпящих бедствие на суше или на море, а также выполняет воздушную разведку. Вертолет имеет на вооружении грузовую лебедку, позволяющую осуществлять подъем и опускание грузов, выполнять эвакуацию людей из труднодоступных мест. Способен взять на борт до 12 человек.

Ка-27ПЛ - корабельный противолодочный вертолет. Предназначен для обнаружения, отслеживания и уничтожения подводных лодок, следующих на глубине до 500 м на скоростях до 75 км/ч в районах поиска, удаленных от корабля базирования до 200 км при волнении моря до 5 баллов днем и ночью в простых и сложных метеоусловиях. Вертолет может обеспечивать выполнение тактических задач как одиночно, так и в составе группы и во взаимодействии с кораблями во всех географических широтах. Может работать как с берегового аэродрома, так и с борта корабля. 

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