Кириллов: США свернули часть биологических программ в мире после огласки от МО РФ

Генерал-лейтенант назвал непростой биологическую обстановку

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. США были вынуждены свернуть часть биологических программ в ряде зарубежных стран после заявлений Минобороны РФ о многочисленных нарушениях. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов в эфире телеканала "Россия-24".

"У нас [существует] непростая биологическая обстановка, связанная с тем, что на территории Украины было размещено практически 46 биологических лабораторий. Как реагируют на заявления России заокеанские соперники? Часть отмалчивается, иногда дают указания не реагировать вообще. Часть работ они свернули, мы считаем, это наше достижение", - сказал Кириллов.

"Мы достучались до многих стран. Наверное, можно задуматься, чем на самом деле занимается Пентагон. Очень прагматично и с определенными целями. Первая и самая главная цель для них - управлять обстановкой, а вторая цель - зарабатывание денег, вытесняя конкурентов", - добавил начальник войск РХБЗ.