13 ноября, 11:03

Кириллов: США свернули часть биологических программ в мире после огласки от МО РФ

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов. Михаил Почуев/ ТАСС
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов
© Михаил Почуев/ ТАСС

Генерал-лейтенант назвал непростой биологическую обстановку

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. США были вынуждены свернуть часть биологических программ в ряде зарубежных стран после заявлений Минобороны РФ о многочисленных нарушениях. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов в эфире телеканала "Россия-24".

Читайте также
МО РФ заявило, что живые образцы вируса Эбола оказались в лаборатории СШАМО РФ заявило, что в лаборатории в США содержалось около 1 тыс. трансгенных животныхПосольство РФ: США создают лаборатории в мире для возможности управлять эпидемиями

"У нас [существует] непростая биологическая обстановка, связанная с тем, что на территории Украины было размещено практически 46 биологических лабораторий. Как реагируют на заявления России заокеанские соперники? Часть отмалчивается, иногда дают указания не реагировать вообще. Часть работ они свернули, мы считаем, это наше достижение", - сказал Кириллов.

"Мы достучались до многих стран. Наверное, можно задуматься, чем на самом деле занимается Пентагон. Очень прагматично и с определенными целями. Первая и самая главная цель для них - управлять обстановкой, а вторая цель - зарабатывание денег, вытесняя конкурентов", - добавил начальник войск РХБЗ. 

Теги:
СШАРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация