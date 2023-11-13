13 ноября, 11:19,
обновлено 13 ноября, 11:26
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об отражении четырех атак ВСУ на купянском направлении

© Минобороны России/ ТАСС

Потери противника составили до 160 военных

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Российские военные отразили 4 атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ), потери противника за сутки составили до 160 военных ранеными и убитыми.

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Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На купянском направлении активными действиями подразделений Западной группировки войск при поддержке ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены четыре атаки штурмовых групп 30-й, 54-й и 57-й механизированных бригад противника в районах населенных пунктов Загоруйковка и Тимковка Харьковской области. Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих убитыми и ранеными, а также 2 автомобиля", - сообщили там. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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