Потери противника составили до 205 военнослужащих

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Подразделения Южной группировки российских войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией за минувшие сутки отразили две атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили две атаки противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики и Клещеевка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве отметили, что, кроме того, было нанесено поражение скоплениям живой силы 28-й механизированной и 77-й аэромобильной бригад ВСУ, а также 241-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Курдюмовка, Раздоловка и Богдановка Донецкой Народной Республики. "Общие потери противника за сутки составили до 205 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, а также 2 пункта управления БПЛА", - подчеркнули в Минобороны РФ.

