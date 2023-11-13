13 ноября, 11:19,
обновлено 13 ноября, 11:25
Военная операция на Украине

МО РФ рассказало об отражении за сутки двух атак ВСУ на донецком направлении

© Минобороны России/ ТАСС

Потери противника составили до 205 военнослужащих

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Подразделения Южной группировки российских войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией за минувшие сутки отразили две атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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"На донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили две атаки противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики и Клещеевка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве отметили, что, кроме того, было нанесено поражение скоплениям живой силы 28-й механизированной и 77-й аэромобильной бригад ВСУ, а также 241-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Курдюмовка, Раздоловка и Богдановка Донецкой Народной Республики. "Общие потери противника за сутки составили до 205 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, а также 2 пункта управления БПЛА", - подчеркнули в Минобороны РФ.
  

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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