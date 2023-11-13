МО РФ рассказало о потерях ВСУ на краснолиманском направлении

Они составили до 150 военных убитыми и ранеными

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России за прошедшие сутки отразили четыре атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе бригады "Азов" (признана террористической организацией и запрещена в РФ), в районе Червоной Дибровы и Кременной на краснолиманском направлении. Противник потерял до 150 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

"На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражены четыре атаки штурмовых групп 24-й и 63-й механизированных бригад ВСУ, 12-й бригады специального назначения "Азов" и 15-го полка Нацгвардии в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Кременная Луганской Народной Республики", - говорится в сообщении.

Отмечается, что потери противника составили "до 150 военнослужащих и 1 автомобиль".