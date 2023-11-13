МО РФ сообщило о потерях противника на южнодонецком направлении

За сутки они составили до 100 военных, 3 пикапа и РЛС AN/TPQ-50

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении за сутки составили до 100 военнослужащих, 3 пикапа и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На южнодонецком направлении активными действиями подразделений группировки войск "Восток" при поддержке авиации и артиллерии нанесено огневое поражение скоплениям военнослужащих 72-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Никольское и Новомихайловка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ уточнили, что потери ВСУ на данном направлении составили до 100 военнослужащих, 3 пикапа, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.