13 ноября, 11:21,
обновлено 13 ноября, 11:25
Военная операция на Украине

МО РФ заявило об отражении на запорожском направлении атаки штурмовой группы ВСУ

© Минобороны России/ ТАСС

Потери противника за сутки составили до 40 военных и 2 автомобиля

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Российские военные за прошедшие сутки отразили атаку штурмовой группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Работина Запорожской области. Потери противника на запорожском направлении за сутки составили до 40 военных. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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"На запорожском направлении профессиональными действиями подразделений российской группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии отражена атака штурмовой группы 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Также нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 117-й механизированной бригады ВСУ севернее населенного пункта Новопокровка Запорожской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что потери противника на данном направлении за сутки составили до 40 военнослужащих и 2 автомобиля.
  

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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