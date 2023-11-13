13 ноября, 11:21, Военная операция на Украине Средства ПВО РФ сбили 10 украинских беспилотников

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Их сбили в населенных пунктах ДНР, Запорожской и Херсонской области, рассказали в Минобороны России