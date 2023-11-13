13 ноября, 11:21,
обновлено 13 ноября, 11:25
Военная операция на Украине

Средства ПВО РФ сбили 10 украинских беспилотников

© Минобороны России/ ТАСС

Их сбили в населенных пунктах ДНР, Запорожской и Херсонской области, рассказали в Минобороны России

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны (ПВО) России в течение суток сбили 10 украинских беспилотников.

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Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты десять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Райгородка, Сергеевка Луганской Народной Республики, Спорное, Марьинка Донецкой Народной Республики, Новое Запорожской области, Новые Лагери Херсонской области", - отмечается в сообщении ведомства о ходе специальной военной операции.
  

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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