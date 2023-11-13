Средства ПВО РФ сбили 10 украинских беспилотников

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны (ПВО) России в течение суток сбили 10 украинских беспилотников.
Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты десять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Райгородка, Сергеевка Луганской Народной Республики, Спорное, Марьинка Донецкой Народной Республики, Новое Запорожской области, Новые Лагери Херсонской области", - отмечается в сообщении ведомства о ходе специальной военной операции.