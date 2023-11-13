Корабли Балтфлота провели совместный поиск и уничтожение подводной лодки "противника"

Тренировка проводилась при воздушной поддержке противолодочного вертолета Ка-27ПЛ морской авиации флота

КАЛИНИНГРАД, 13 ноября. /ТАСС/. Малый противолодочный корабль "Уренгой" и корвет "Сообразительный" Балтийского флота в ходе морских учений отработали совместный поиск и уничтожение подводной лодки "неприятеля" в водах Балтики, сообщила пресс-служба флота.

"Поиск подводной лодки противника в рамках учения в морских полигонах Балтийского флота, роль которой выполняла подводная лодка "Кронштадт", велся при воздушной поддержке противолодочного вертолета Ка-27ПЛ морской авиации флота", - говорится в сообщении.

Экипажам корвета и МПК удалось в короткие сроки обнаружить и классифицировать цель и "уничтожить" ее с помощью противолодочного вооружения: экипаж малого противолодочного корабля "Уренгой" произвел залп противолодочными глубинными бомбами по указанным координатам в море.

В ходе учения МПК "Уренгой" и корвет "Сообразительный" также "применили" против субмарины торпедное оружие, отработали отражение торпедной атаки подводной лодки и нанесение ответного удара.

Малый противолодочный корабль "Уренгой" предназначен для поиска, слежения и уничтожения подводных лодок в ближней морской и прибрежной зоне. Корабли этого проекта имеют на вооружении зенитные артиллерийские комплексы АК-176 и АК-630, реактивные бомбовые установки РБУ-6000 и 533-мм торпедные аппараты, а также современные гидроакустические комплексы.

"Сообразительный" - многоцелевой корвет проекта 20380, разработанного Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз" (Санкт-Петербург). Это корабли ближней морской зоны, способные вести борьбу с надводными кораблями и подводными лодками, также они могут использоваться для огневой поддержки в ходе морских десантных операций. На вооружении корветов этого проекта есть универсальные артиллерийские комплексы, зенитные ракетно-артиллерийские комплексы, сверхзвуковые ракеты и автоматические артиллерийские установки, а также другие виды вооружения. На борту корвета может базироваться вертолет Ка-27.