"Русские витязи" показали сверхманевренные возможности Су-35С на авиашоу в Дубае

Летчики продемонстрировали групповые фигуры высшего пилотажа - петля Нестерова, бочка, вираж на установленных интервалах и дистанциях, а также парный, одиночный и встречный пилотаж

ДУБАЙ, 13 ноября. /ТАСС/. Экипажи авиагруппы "Русские витязи" продемонстрировали групповые фигуры высшего пилотажа и прошли мимо зрителей на предельно малых скоростях на истребителях Су-35С в ходе летной программы на Dubai Airshow 2023 в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

Как передает корреспондент ТАСС с места событий, летчики продемонстрировали групповые фигуры высшего пилотажа - петля Нестерова, бочка, вираж на установленных интервалах и дистанциях, а также парный, одиночный и встречный пилотаж.

"Русские витязи" показали и самые зрелищные элементы, например, фигуры зеркало и колокол. Истребители прошли мимо зрителей на малой высоте и предельно малой скорости.

Dubai Airshow - одна из крупнейших международных аэрокосмических выставок. Мероприятие проводится раз в два года, Россия принимает в нем участие с 1993 года. В этот раз на авиасалоне представлены 20 национальных павильонов, свою продукцию демонстрируют свыше 1 400 производителей, которые показывают более 180 летательных аппаратов. Выставка проходит с 13 по 17 ноября.