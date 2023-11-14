Беспилотный отряд БОБР с 24 октября уничтожил девять танков и около 100 военных ВСУ

Также уничтожены 22 единицы техники

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Беспилотный отряд быстрого реагирования БОБР уничтожил девять танков, из которых четыре немецких Leopard, а также еще 22 единицы техники и около 100 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) с 24 октября. Об этом в интервью ТАСС сообщил командир отряда.

"Погодные условия дают противнику крайний шанс провести наступление до ухудшения климата, поэтому они настырно идут на нас и широко задействуют технику. Как только настанет распутица, технику задействовать не получится. Впрочем, у них и так не получается, потому что наши военные ее выбивают. С 24 октября, с начала активных действий у нас на направлении, только расчеты отряда БОБР уничтожили четыре танка Leopard и еще пять танков советского производства, три БМП (боевые машины пехоты - прим. ТАСС) Bradley, два БТР М-113 и четыре боевые бронированные машины HMMWV производства США, БМП Husky, 12 пикапов и около 100 нацистов, в том числе расчет ПТУР", - рассказал собеседник агентства. Ранее сообщалось, что беспилотный отряд БОБР выполняет задачи на запорожском направлении.

БОБР начал принимать активное участие в специальной военной операции на Украине в сентябре 2022 года в составе одной из дивизий. Как сообщал ТАСС командир беспилотного отряда быстрого реагирования, одним из первых применившего в ходе спецоперации на Украине такие беспилотники, за год его подразделение уничтожило и вывело из строя более 100 единиц военной техники и около батальона живой силы.

Полный текст интервью будет опубликован в 09:00 мск.