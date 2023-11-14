Для участвующих в СВО студентов-добровольцев провели телемост с семьями и однокурсниками

Со словами поддержки к военнослужащим обратились, в частности, представители органов власти Башкирии и Мордовии, общественных и ветеранских организаций

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Телемост с семьями и однокурсниками организовали для студентов вузов Саранска и Уфы, взявших академический отпуск и добровольно отправившихся в качестве военнослужащих в зону специальной военной операции. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"Между военнослужащими группировок войск "Юг", "Запад", "Восток" и "Днепр" из числа студентов вузов городов Саранска и Уфы, членами их семей и однокурсниками организован телемост. Военнослужащие взяли академический отпуск и добровольно, заключив контракт с Министерством обороны Российской Федерации и пройдя полный курс боевой подготовки, убыли в зону проведения СВО", - говорится в сообщении.

Уточняется, что со словами поддержки и благодарности к военнослужащим обратились представители органов власти Башкирии и Мордовии, общественных и ветеранских организаций, ректоры и студенты Национального исследовательского Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарева и Уфимского университета науки и технологий.

Отмечается, что также в ходе телемоста прозвучали стихи, написанные дедушкой одного из военнослужащих, а также песня "Два орла", исполненная одним из студентов.

"Мамы и жены защитников отечества напомнили бойцам, что их любят и ждут дома, рассказали о своей жизни, поделились последними новостями. В свою очередь военнослужащие поблагодарили родных за поддержку и терпение, которые они проявляют ежедневно, рассказали своим близким о том, как у них дела", - отметили в Минобороны РФ.

В военном ведомстве напомнили, что телемосты между военнослужащими и их близкими организовываются на регулярной основе. Основой целью таких мероприятий является поддержание боевого духа личного состава и информирование семей военнослужащих.