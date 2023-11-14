Расчет САУ "Гиацинт-С" помог предотвратить наступление ВСУ на купянском направлении

В Минобороны отметили, что расчеты уничтожают военные объекты, фортификационные сооружения и живую силу противника

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Расчет 152-мм самоходной артиллерийской установки (САУ) "Гиацинт-С" Западного военного округа (ЗВО) помог предотвратить контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении, совершив 87 выстрелов за день. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Поступает задача - контрнаступление врага. Мы и еще одно наше орудие встали на защиту нашей пехоты, на помощь им. <…> Мой второй номер расчета подносил мне [снаряды], я заряжался, за день было 87 выстрелов, контрнаступление мы предотвратили. Нам особо некогда "спасибо" говорить, мы понимаем, что нам благодарны, и мы благодарны. Зачем нам это спасибо? Мы общее дело делаем", - рассказал российский военнослужащий с позывным Сибиряк, входящий в состав расчета. Боец отметил, что расчет был представлен к ордену Мужества.

В Минобороны РФ отметили, что артиллерийские расчеты "Гиацинт-С" уничтожают военные объекты, фортификационные сооружения и живую силу противника. "Артиллеристам приходится ежедневно работать в сложнейших условиях, но подготовленные расчеты тратят всего несколько минут после получения цели до произведения выстрела", - подчеркнули в военном ведомстве.

Во время выполнения боевых задач артиллеристы наносят удары по выявленным замаскированным огневым позициям артиллерии ВСУ, удаленным от линии соприкосновения, складам боеприпасов, укрепленным опорным пунктам и долговременным огневым точкам, а также скоплениям живой силы противника. Стрельба ведется 152-мм осколочно-фугасными снарядами на дистанцию более 30 км.