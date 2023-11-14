Минобороны РФ сообщило о сбитых за ночь четырех беспилотниках ВСУ

Системы ПВО уничтожили цели над Брянской, Орловской, Тамбовской и Московской областями

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Средства ПВО за ночь уничтожили четыре украинских беспилотника над Брянской, Орловской, Тамбовской и Московской областями, сообщили в Минобороны РФ.

"В течение ночи 14 ноября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Московской, Тамбовской, Брянской и Орловской областей", - сообщили там.

Ранее 14 сентября о сбитом украинском БПЛА на северо-западе Орловской области сообщал губернатор региона Андрей Клычков.