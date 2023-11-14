14 ноября, 07:01
Международная выставка Dubai Airshow

МО Индии может закупить у РФ дополнительные комплекты для производства Су-30МКИ

В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству сообщили, что стороны ведут контрактные переговоры

ДУБАЙ, 14 ноября. /ТАСС/. Министерство обороны Индии может закупить у России дополнительные комплекты оборудования для лицензионного производства самолетов Су-30МКИ. Стороны ведут переговоры по контракту на их поставку, сообщили ТАСС в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России на выставке Dubai Airshow 2023.

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"Предложение на поставку дополнительных комплектов [оборудования] для лицензионного производства в Индии самолетов Су-30МКИ переданы индийской стороне. По имеющейся информации, Министерством обороны Республики Индия принято решение о закупке данного имущества", - отметили в ФСВТС.

В ведомстве добавили, что в настоящий момент стороны ведут контрактные переговоры.

В феврале генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил ТАСС на международной авиакосмической выставке Aero India 2023, что его компания ведет переговоры о производстве дополнительного количества сверхзвуковых истребителей Су-30МКИ на территории Индии.

В сентябре индийские СМИ сообщили, что Минобороны республики одобрило предложение по приобретению 12 истребителей Су-30МКИ производства государственной корпорации Hindustan Aeronautics Limited по российской лицензии.

Истребитель Су-30МКИ формирует основу индийской фронтовой авиации - на вооружении ВВС Индии состоит около 270 таких машин, большинство из которых было собрано на территории этой страны.

Dubai Airshow - одна из крупнейших международных аэрокосмических выставок. Мероприятие проводится раз в два года, Россия принимает в нем участие с 1993-го. В этом году на авиасалоне будут представлены 20 национальных павильонов, свою продукцию представят свыше 1 400 производителей, которые покажут более 180 летательных аппаратов. Выставка пройдет с 13 по 17 ноября. 

Теги:
ИндияРоссияМеждународная выставка Dubai Airshow
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