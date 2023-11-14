14 ноября, 07:09
Военная операция на Украине

Силы РФ уничтожили две лодки и скопление ВСУ в районе Крынок

Представитель оперативных служб Херсонской области сообщил, что потери ВСУ на этом направлении составили более 50 погибших

ГЕНИЧЕСК, 14 ноября. /ТАСС/. Соединения группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили две лодки Вооруженных сил Украины (ВСУ) и скопления живой силы у Крынок и острова Алёшкинский в Херсонской области. Об этом сообщил журналистам представитель оперативных служб региона.

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"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожены две лодки ВСУ, скопление живой силы противника в районе населенного пункта Крынки, место временной дислокации одного из подразделений ВСУ, выведены из строя шесть единиц автомобильной техники; место скопления живой силы противника в районе острова Алёшкинский", - сказал он. Потери ВСУ на этом направлении составили более 50 погибших.

В островной зоне силы РФ уничтожили позицию одного из подразделений ВСУ, на каховском направлении - два 120-мм миномета с расчетами и боекомплектом. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на УкраинеХерсонская область
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