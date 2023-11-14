РФ готова к партнерству при создании беспилотного и двухместного самолетов Checkmate

Как заявил глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, "можно констатировать устойчивый интерес к беспилотной и двухместной модификациям самолета"

ДУБАЙ, 14 ноября. /ТАСС/. "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") допускает возможность сотрудничества с иностранными партнерами в области создания беспилотной и двухместной модификаций легкого тактического самолета Checkmate. Об этом ТАСС заявил генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2023.

"При создании легкого тактического самолета Checkmate предусматривается создание беспилотной и двухместной модификаций. Мы озвучиваем такие возможности иностранным партнерам в ходе консультаций по сотрудничеству в этой области. Можно констатировать устойчивый интерес к беспилотной и двухместной модификациям самолета", - сказал Михеев.

О Checkmate

Легкий тактический самолет Checkmate разработки компании "Сухой" (в составе Объединенной авиастроительной корпорации) был впервые представлен на авиасалоне МАКС-2021. Зарубежная презентация истребителя состоялась на авиасалоне Dubai Airshow 2021 в ОАЭ.

Checkmate включает в себя все самые передовые разработки, в том числе открытую архитектуру построения в интересах заказчика и уникальные технологии искусственного интеллекта. Самолет выполнен с применением технологий малозаметности, оснащен внутрифюзеляжным отсеком для авиационных средств поражения классов "воздух-воздух" и "воздух-поверхность".

Масса полезной нагрузки превышает семь тонн. Истребитель сможет одновременно поражать до шести целей. Скорость однодвигательного самолета составит 1,8 Маха, а боевой радиус - 3 тыс. км.