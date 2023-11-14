14 ноября, 09:01
Международная выставка Dubai Airshow

Россия обсуждает с партнерами поставки и совместное производство Су-57

Самолет предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей

ДУБАЙ, 14 ноября. /ТАСС/. Россия обсуждает со стратегическими партнерами не только поставки готовых истребителей Су-57, но и возможность сотрудничества по совместному производству самолета. Об этом ТАСС заявил генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2023.

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"Истребитель пятого поколения Су-57Э, который "Рособоронэкспорт" представляет на Dubai Airshow 2023 вместе с новейшими авиационными средствами поражения, является высокотехнологичной продукцией. По тематике его продвижения мы проводим технические консультации с рядом стратегических партнеров России. Обсуждаем как поставки финальной продукции из России, так и сотрудничество в формате совместных разработки и производства", - сообщил он.

Ранее в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) сообщили ТАСС, что РФ и ОАЭ в настоящее время не ведут переговоры о возможности локализации производства компонентов экспортных Су-57. В ходе дубайского авиасалона 2019 года глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов говорил, что Россия предлагала локализовать производство отдельных компонентов истребителя там, где им заинтересовались, в частности в Индии и ОАЭ.

Су-57 (по кодификации НАТО - Felon) - российский многофункциональный истребитель пятого поколения. Самолет предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Машина имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие (технология "стелс"), а также новейший комплекс бортового оборудования. Интеллектуализация систем Су-57 позволяет ему брать на себя часть функций летчика, в том числе пилотирование и подготовку применения оружия.

Dubai Airshow - одна из крупнейших международных аэрокосмических выставок. Мероприятие проводится раз в два года, Россия принимает в нем участие с 1993-го. В этом году на авиасалоне представлены 20 национальных павильонов, свою продукцию представляют свыше 1 400 производителей, которые показывают более 180 летательных аппаратов. Выставка проходит с 13 по 17 ноября. 

Теги:
ОАЭРоссияМеждународная выставка Dubai Airshow
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