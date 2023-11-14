14 ноября, 09:03
Международная выставка Dubai Airshow

"Росэлектроника" показала в Дубае носимый комплекс с автонаведением для зенитчиков

Комплекс также получил возможность управления средствами противодействия беспилотникам.

ДУБАЙ, 14 ноября. /ТАСС/. Холдинг "Росэлектроника" (входит в госкорпорацию "Ростех") впервые представил на выставке Dubai Airshow 2023 носимый комплекс управления для стрелков-зенитчиков. Как сообщили в пресс-службе холдинга, комплекс также получил возможность управления средствами противодействия беспилотникам.

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"Ранее комплекс изготавливался в каркасно-модульном варианте для установки на базу транспортного средства. На Dubai Airshow 2023 входящий в "Росэлектронику" пензенский "Радиозавод" впервые демонстрирует обновленную носимую версию, которая состоит из модуля автоматизированного управления (МАУ) и индивидуального комплекта автоматизации (ИКА). МАУ предназначен для командира подразделения стрелков-зенитчиков, а ИКА - для бойцов, оснащенных переносными зенитными комплексами или стрелковым вооружением. После модернизации в оборудовании также реализована возможность управления средствами противодействия беспилотникам", - сообщили там.

В состав МАУ входит ноутбук или планшет с программным обеспечением, средства навигации, оборудование проводной и беспроводной связи. Модуль обеспечивает координацию действий стрелков-зенитчиков, причем он позволяет одновременно управлять девятью стрелками или четырьмя взводами стрелков переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК). Оборудование способно сопровождать до 100 целей, принимать от подчиненных индивидуальных комплектов информацию о фазах боевых действий и состоянии боезапаса, выдавать команды целеуказания, а также автоматизировать юстировку стрелков-зенитчиков на местности.

ИКА включает в себя планшет, защитные очки со встроенным микродисплеем, отображающим цели, а также средства радиосвязи и навигации. Причем комплект может предварительно наводить вооружение стрелка на воздушную цель по командам и целеуказаниям, получаемым от командира подразделения.

"Продукция "Радиозавода" традиционно вызывает большой интерес у иностранных партнеров. Благодаря используемым схемотехническим решениям наша техника может быть адаптирована к системе управления ПВО инозаказчика. Представленный комплекс автоматизирует сбор и обработку информации о воздушной обстановке, таким образом повышая эффективность борьбы с воздушными целями и обеспечивая надежную защиту воинских формирований", - привели в пресс-службе слова гендиректора АО "Радиозавод" Олега Ратникова.

Представленный "Росэлектроникой" комплекс управления ПВО вошел в состав представляемого "Рособоронэкспортом" на авиасалоне новейшего комплексного продукта, способного обнаруживать, подавлять или уничтожать на поле боя популярные современные малоразмерные FPV-дроны, квадрокоптеры, беспилотники самолетного типа. Как отмечают в холдинге, характеристики и высокая эффективность подтверждены в реальных боевых условиях. 

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ОАЭРоссияМеждународная выставка Dubai Airshow
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