14 ноября, 10:09
Международная выставка Dubai Airshow

В "Рособоронэкспорте" рассказали о продвижении Су-35 на Ближнем Востоке

Вместе с тем переговоров с ОАЭ по поставкам не было, отметил гендиректор компании Александр Михеев

ДУБАЙ, 14 ноября. /ТАСС/. Россия активно продвигает на Ближнем Востоке истребитель Су-35, однако с 2021 года не имела контактов с ОАЭ по вопросам поставок этих самолетов. Об этом ТАСС заявил генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2023.

Читайте также
Что известно о Dubai Airshow

"Истребители Су-35 показали себя как высокоэффективные авиационные комплексы в реальном бою, в условиях серьезного противодействия средств РЭБ и комплексов ПВО. Мы обсуждаем с рядом партнеров сотрудничество по широкой номенклатуре продуктов, в том числе по Су-35. Мы активно продвигаем эти самолеты на мировом рынке, в странах Ближнего Востока, гибко подстраиваемся под запросы потенциальных заказчиков. При этом контактов именно с ОАЭ по тематике Су-35 с 2021 года не имели", - сообщил он.

В 2015 году сообщалось о переговорах с ОАЭ на поставку Су-35, а затем, в 2019-м, - об их продолжении.

Су-35 (по кодификации НАТО - Flanker-Е+) - российский многоцелевой сверхманевренный истребитель с управляемым вектором тяги поколения 4++. В составе ВКС России носит индекс Су-35С.

Предназначен для завоевания господства в воздухе путем уничтожения пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов управляемыми ракетами на большой, средней и малой дальности, при ведении дальних и ближних маневренных боев, при автономных и групповых действиях, поражения надводных и наземных целей всеми видами вооружения, в любых метеоусловиях, а также объектов наземной инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО и расположенных на значительных удалениях от аэродрома базирования.

Dubai Airshow - одна из крупнейших международных аэрокосмических выставок. Мероприятие проводится раз в два года, Россия принимает в нем участие с 1993-го. В этом году на авиасалоне представлены 20 национальных павильонов, свою продукцию представляют свыше 1 400 производителей, которые показывают более 180 летательных аппаратов. Выставка проходит с 13 по 17 ноября. 

Теги:
ОАЭРоссияМеждународная выставка Dubai Airshow
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация