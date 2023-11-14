14 ноября, 11:51,
обновлено 14 ноября, 11:57
Международная выставка Dubai Airshow

"Рособоронэкспорт" заявил о решении всех логистических проблем, вызванных санкциями

Компания выбрала тот тренд и решения, которые позволят многие годы продолжать сотрудничество, в том числе и с африканскими странами, отметил гендиректор спецэкспортера Александр Михеев

ДУБАЙ, 14 ноября. /ТАСС/. "Рособоронэкспорт" разрешил все созданные санкциями логистические и финансовые проблемы, препятствующие военно-техническому сотрудничеству (ВТС).

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Об этом сообщил журналистам генеральный директор спецэкспортера Александр Михеев на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2023.

"Несмотря на то, что мы уже давно работаем без SWIFT, без доллара и без евро, мы научились сегодня проводить совместные расчеты. Разрешены все логистические, финансовые проблемы. И я считаю, что мы, в принципе, выбрали тот тренд, те решения, которые позволяют нам многие годы продолжать сотрудничество, в том числе и с африканскими странами", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. 

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ОАЭРоссияМеждународная выставка Dubai Airshow
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