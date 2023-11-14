14 ноября, 11:54,
обновлено 14 ноября, 12:21
Международная выставка Dubai Airshow

В "Рособоронэкспорте" заявили, что Африка нацелена на локализацию производства вооружений

Работа со странами континента по военно-техническому сотрудничеству активизировалась после второго саммита Россия - Африка в Санкт-Петербурге, отметил глава компании Александр Михеев

ДУБАЙ, 14 ноября. /ТАСС/. Работа со странами Африки по военно-техническому сотрудничеству (ВТС) активизировалась после второго саммита Россия - Африка в Санкт-Петербурге, потенциальные партнеры нацелены не только на закупку российских вооружений, но и на локализацию их производства. Об этом, отвечая на вопрос ТАСС, рассказал глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2023.

Читайте также
Что известно о Dubai Airshow

"Предыдущий саммит в 2019 году в Сочи нам принес более $11 млрд подписанных и оплаченных контрактов. В этом году в Санкт-Петербурге мы провели очень серьезные консультации, где с главами государств, где с министрами обороны, которые продолжились уже и после саммита. Очень большой спрос на различные типы техники", - констатировал он. Михеев отметил, что "у каждой страны свое видение: кого-то больше интересует морская техника, кого-то системы ПВО, кого-то стрелковые решения, в том числе с трендом локализации производств, в том числе в создании совместных предприятий по сервисному обслуживанию".

Говоря о локализации производств, глава "Рособоронэкспорта" уточнил: "Речь идет о боеприпасах, о возможности участия на наших бронетанковых платформах с привлечением местных компаний, которые производят узлы и агрегаты, имеют литье, механообработку, свои промышленные компетенции". "Все хотят иметь добавленную стоимость, хотят помешать безработице", - сказал он.

Михеев также заметил, что Африка активно развивается экономически, "потому что у многих стран появилась самостоятельность, независимость", а потому возникает необходимость пересматривать свои возможности по боевой готовности вооруженных сил.<lt-toolbar contenteditable="false" data-lt-adjust-appearance="true" data-lt-force-appearance="light" style="display: none;"><lt-div class="lt-toolbar__wrapper lt-toolbar--small" style="left: 386px; position: absolute !important; top: 97px !important; bottom: auto !important; z-index: auto;"><lt-div class="lt-toolbar__extras"><lt-span class="lt-toolbar__disable-icon"><lt-comp-icon class="lt-icon--disable lt-icon--clickable" data-lt-prevent-focus="true"><lt-span class="lt-icon__icon lt-icon__disable"><lt-div class="lt-toolbar__divider"><lt-div class="lt-toolbar__premium-icon"><lt-span class="lt-toolbar__rephrasing-icon lt-toolbar__rephrasing-icon--hidden"><lt-comp-icon class="lt-icon--rephrasing lt-icon--clickable" data-lt-prevent-focus="true"><lt-span class="lt-icon__icon lt-icon__rephrasing"><lt-span class="lt-toolbar__rephrasing-icon lt-toolbar__rephrasing-icon--disabled"><lt-comp-icon class="lt-icon--rephrasing lt-icon--clickable" data-lt-prevent-focus="true"><lt-span class="lt-icon__icon lt-icon__rephrasing"><lt-div class="lt-toolbar__status-icon lt-toolbar__status-icon--has-no-errors" title=""><lt-div class="lt-toolbar__premium-icon-dot"> 

Теги:
ОАЭРоссияМеждународная выставка Dubai Airshow
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация