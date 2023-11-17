Быстрее, точнее, дальше: как изменилась российская артиллерия в 2023 году

Колеса вместо гусениц
В 2023 году российские Сухопутные войска начали использовать новые образцы ствольной артиллерии на колесном шасси. Так, в октябре Ростех отчитался о поставках в войска первой партии новейшей колесной самоходной артиллерийской установки (САУ) "Мальва". Гаубица калибра 152 мм на колесах обладает важным преимуществом перед своими гусеничными одноклассниками: высокой мобильностью. "Мальва" позаимствовала орудие у бронированной гусеничной САУ "Мста-С". Однако у новинки оно установлено открыто, без бронезащиты. По мнению редактора издания "Арсенал Отечества" Алексея Леонкова, это сознательный выбор конструкторов, которые стремились снизить массу машины и повысить скорость ее передвижений. Эксперт отметил, что на подобных высокомобильных САУ можно применять тактический прием "кочующая артиллерия".
"Пушка, которая там установлена, позволяет производить до восьми выстрелов в минуту. То есть восемь снарядов ушло, и САУ поменяла свое местоположение. В боекомплект такой САУ входит 30 выстрелов. Колесное шасси позволяет менять позицию быстро, в отличие от гусеничных, и таким образом можно вести беспокоящий огонь по позициям противника, оставаясь неуязвимым", — поделился Леонков мнением в беседе с ТАСС.
Операция "Уран"
Другой новый колесный образец, экспериментальная партия которого была передана в войска, — самоходный миномет "Дрок" на базе бронемашины "Тайфун". Как и "Мальва", он способен выпустить серию мин, а затем покинуть позицию, затрудняя ведение контрбатарейной борьбы противником. Время перехода "Дрока" из походного положения в боевое составляет меньше минуты. Скорострельность миномета — 10 выстрелов в минуту, возимый боекомплект — 40 мин.
Помимо этого, российские Вооруженные силы начали получать новейшее самоходное орудие "Флокс" калибра 120 мм. Отличительная особенность новинки — возможность стрельбы как артиллерийскими снарядами, так и минометными минами. То есть это и гаубица, и миномет одновременно. В режиме огневого налета одним орудием самоходка выпускает последовательно под разными углами несколько снарядов, которые ложатся на неприятеля одновременно. Шасси для "Флокса" — автомобиль повышенной проходимости с бронированием, защищающим экипаж и боезапас на марше и при смене позиции.
Испытанная "Коалиция"
Текущий год стал этапным для перспективной гусеничной самоходной артустановки "Коалиция-СВ" — она успешно завершила государственные испытания, что позволяет начать ее серийный выпуск. Новинка обладает уникальными характеристиками. "Фактически это боевой робот", — охарактеризовал САУ Бекхан Оздоев, индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха, отмечая высокий уровень автоматизации боевой работы. Благодаря этому удалось сократить экипаж до трех человек.
В самоходке применяется орудие 2А88 с увеличенной длиной ствола, что позволяет поражать цели на расстоянии до 70 км. При этом "Коалиция-СВ" может за минуту выпустить по цели до 16 снарядов. У инновационной гаубицы предусмотрен режим огневого налета одним орудием.
Высокой скорострельности способствует картузный метательный заряд. Вместо гильзы со взрывчатым веществом у "Коалиции-СВ" предусмотрены цилиндрические пороховые модули в сгорающей оболочке. Их количество позволяет регулировать дальность выстрела, а воспламенение производит инновационная микроволновая система инициирования.
"Эту установку давно ждали в войсках. И я думаю, что скоро мы увидим ее работу и в зоне специальной военной операции. Хотя были сведения о том, что она уже там проходила испытания и выполнила все [задачи] на оценку "отлично", — предположил Леонков.
Вооруженные силы продолжают получать модернизированные гусеничные САУ "Мста-С". В сентябре Ростех сообщил о поставке Минобороны РФ первой партии модернизированных самоходок в рамках выполнения гособоронзаказа 2023 года. Обновленные самоходные орудия получили режим огневого налета одним орудием, усовершенствованную автоматизированную систему управления наведением и огнем, позволяющую упростить работу экипажа и повысить точность ведения огня.
Ответ не заставит ждать
Одной из задач, выполняемых российскими артиллеристами в зоне боевых действий, является уничтожение орудий противника — контрбатарейная борьба. Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал ее роль важнейшей в ходе СВО, поставив задачу нарастить производство комплексов артиллерийской разведки. Такие системы определяют расположение батарей неприятеля по траектории полета снарядов или звукам выстрелов.
На форуме "Армия-2023" была показана перспективная система контрбатарейной борьбы, представленная холдингами "Росэлектроника" и "Высокоточные комплексы" (входят в Ростех) совместно с "Рособоронэкспортом". Новинка способна обнаруживать артиллерию противника на расстоянии до 38 км, определять координаты и передавать их средствам поражения в автоматизированном режиме. За обнаружение отвечает комплекс "Пенициллин", фиксирующий тепловые и акустические признаки выстрелов и разрывов снарядов. Отсутствие радиолокационной станции делает невозможным подавление работы "Пенициллина" средствами радиоэлектронной борьбы, к тому же он не выдает свое местоположение излучением. Комплекс наносит обнаруженные вражеские батареи на электронную карту, а затем сопряженный с "Пенициллином" комплекс управления артогнем "Планшет-А" обрабатывает данные и отправляет их командирам орудий контрбатарейной борьбы. Весь цикл операций занимает не больше минуты.
Боеприпасы умнеют
Российские Вооруженные силы широко применяют в зоне спецоперации корректируемые артиллерийские снаряды с лазерным наведением, позволяющие уничтожать цель первым же выстрелом. При этом оружейники продолжают работы над повышением характеристик высокоточных боеприпасов. К примеру, по итогам использования управляемых снарядов "Краснополь", "Китолов" и мин "Грань" в боевых действиях их конструкция дорабатывается, а изменения оперативно внедряются в серийное производство. В ноябре стало известно, что Конструкторское бюро приборостроения имени А.Г. Шипунова (КБП, входит в "Высокоточные комплексы" Ростеха) ведет дальнейшее совершенствование "Краснополя".
Минобороны РФ неоднократно демонстрировало кадры, где российские артиллеристы поражают прямыми попаданиями командные пункты украинских националистов, склады боеприпасов, самоходных артустановок иностранного производства, мостов. При этом цели подсвечиваются лазером как с помощью наземной установки, так и с воздуха — беспилотником "Орлан-30". Оздоев в интервью ТАСС рассказал, что "Краснополь" отлично зарекомендовал себя в зоне СВО.
Все масштабнее применяются управляемые снаряды для реактивных систем залпового огня (РСЗО). В сентябре российское военное ведомство заявило, что точность стрельбы РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%. "Торнадо-С" — модернизированная версия советской реактивной системы "Смерч". Обновленный вариант может доставать цели на дистанции 120 км, тогда как "Смерч" — на 70–90 км. "Торнадо-С" часто сравнивают с разрекламированной американской системой HIMARS, также ведущей огонь управляемыми снарядами, однако дальность последней составляет 80 км. Превосходство в дальнобойности помогает российской новинке выходить победителем в контрбатарейной борьбе против HIMARS.
Снарядов и орудий все больше
Россия продолжает наращивать выпуск артиллерийских боеприпасов и реактивных снарядов. С начала 2023 года предприятия госкорпорации "Ростех" выпустили в 20 раз больше снарядов, чем годом ранее, причем выпуск отдельных наименований вырос в 50 раз.
С начала спецоперации в несколько раз увеличились поставки в войска ракет для оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер".
Увеличиваются и объемы выпуска артиллерийских установок. На тульском научно-производственном объединении "Сплав" (входит в концерн "Техмаш" Ростеха) для этих целей построено пять новых цехов.
"Консолидировали все наши заводы по производству "стволов" и боеприпасов к ним в составе "Техмаша", — сообщил Оздоев. — Перевели туда четыре актива УВЗ — Завод №9, ЦНИИ "Буревестник", "Уралтрансмаш" и ЦНИИМ. То есть и пушками, и выстрелами к ним, а заодно ремонтом и сервисом артиллерийских систем будет заниматься одна структура. В результате ускорим ряд НИОКР и увеличим поставки артиллерии в войска".
В октябре министр обороны России Сергей Шойгу провел совещание по перспективам развития, увеличению производства ствольной артиллерии и РСЗО. Глава военного ведомства подчеркнул важность быстрого производства артсистем и боеприпасов. "Правительство РФ предоставило оборонной промышленности право использовать все резервы, в том числе мобилизационные мощности", — отметил Шойгу.
Виктор Бодров