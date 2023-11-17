Быстрее, точнее, дальше: как изменилась российская артиллерия в 2023 году

Вооруженные силы Российской Федерации получили в текущем году новые образцы артиллерийского вооружения, усовершенствованные высокоточные снаряды, а отечественный оборонно-промышленный комплекс ускоряет выпуск артсистем и боеприпасов. По случаю Дня ракетных войск и артиллерии, отмечаемого ежегодно 19 ноября, ТАСС рассказывает об изменениях у российских "богов войны" за 2023 год

Колеса вместо гусениц

В 2023 году российские Сухопутные войска начали использовать новые образцы ствольной артиллерии на колесном шасси. Так, в октябре Ростех отчитался о поставках в войска первой партии новейшей колесной самоходной артиллерийской установки (САУ) "Мальва". Гаубица калибра 152 мм на колесах обладает важным преимуществом перед своими гусеничными одноклассниками: высокой мобильностью. "Мальва" позаимствовала орудие у бронированной гусеничной САУ "Мста-С". Однако у новинки оно установлено открыто, без бронезащиты. По мнению редактора издания "Арсенал Отечества" Алексея Леонкова, это сознательный выбор конструкторов, которые стремились снизить массу машины и повысить скорость ее передвижений. Эксперт отметил, что на подобных высокомобильных САУ можно применять тактический прием "кочующая артиллерия".

"Пушка, которая там установлена, позволяет производить до восьми выстрелов в минуту. То есть восемь снарядов ушло, и САУ поменяла свое местоположение. В боекомплект такой САУ входит 30 выстрелов. Колесное шасси позволяет менять позицию быстро, в отличие от гусеничных, и таким образом можно вести беспокоящий огонь по позициям противника, оставаясь неуязвимым", — поделился Леонков мнением в беседе с ТАСС.

Операция "Уран" 19 ноября 1942 года предрассветную сталинградскую тишину нарушили залпы 3 500 советских орудий, не прекращавшиеся 80 минут. Огневой вал обрушился на позиции миллионной группировки немецких нацистов и их союзников в Сталинграде. Враг был подавлен, и в атаку пошли танки и пехота. Началась операция "Уран" — контрнаступление советских сил, призванное окружить и уничтожить армии оккупантов. Как дань выдающейся роли артиллерии в битве, переломившей ход Великой Отечественной войны, в эту дату указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 октября 1944 года празднуется День ракетных войск и артиллерии. Показать ещё

Другой новый колесный образец, экспериментальная партия которого была передана в войска, — самоходный миномет "Дрок" на базе бронемашины "Тайфун". Как и "Мальва", он способен выпустить серию мин, а затем покинуть позицию, затрудняя ведение контрбатарейной борьбы противником. Время перехода "Дрока" из походного положения в боевое составляет меньше минуты. Скорострельность миномета — 10 выстрелов в минуту, возимый боекомплект — 40 мин.

Самоходный 82-мм миномет "Дрок" © Виктор Бодров/ ТАСС

Помимо этого, российские Вооруженные силы начали получать новейшее самоходное орудие "Флокс" калибра 120 мм. Отличительная особенность новинки — возможность стрельбы как артиллерийскими снарядами, так и минометными минами. То есть это и гаубица, и миномет одновременно. В режиме огневого налета одним орудием самоходка выпускает последовательно под разными углами несколько снарядов, которые ложатся на неприятеля одновременно. Шасси для "Флокса" — автомобиль повышенной проходимости с бронированием, защищающим экипаж и боезапас на марше и при смене позиции.

Испытанная "Коалиция"

Текущий год стал этапным для перспективной гусеничной самоходной артустановки "Коалиция-СВ" — она успешно завершила государственные испытания, что позволяет начать ее серийный выпуск. Новинка обладает уникальными характеристиками. "Фактически это боевой робот", — охарактеризовал САУ Бекхан Оздоев, индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха, отмечая высокий уровень автоматизации боевой работы. Благодаря этому удалось сократить экипаж до трех человек.

В самоходке применяется орудие 2А88 с увеличенной длиной ствола, что позволяет поражать цели на расстоянии до 70 км. При этом "Коалиция-СВ" может за минуту выпустить по цели до 16 снарядов. У инновационной гаубицы предусмотрен режим огневого налета одним орудием.

САУ Коалиция-СВ" © Валерий Шарифулин/ ТАСС

Высокой скорострельности способствует картузный метательный заряд. Вместо гильзы со взрывчатым веществом у "Коалиции-СВ" предусмотрены цилиндрические пороховые модули в сгорающей оболочке. Их количество позволяет регулировать дальность выстрела, а воспламенение производит инновационная микроволновая система инициирования.

"Эту установку давно ждали в войсках. И я думаю, что скоро мы увидим ее работу и в зоне специальной военной операции. Хотя были сведения о том, что она уже там проходила испытания и выполнила все [задачи] на оценку "отлично", — предположил Леонков.

САУ "Мста-С" © Алексей Коновалов/ ТАСС

Вооруженные силы продолжают получать модернизированные гусеничные САУ "Мста-С". В сентябре Ростех сообщил о поставке Минобороны РФ первой партии модернизированных самоходок в рамках выполнения гособоронзаказа 2023 года. Обновленные самоходные орудия получили режим огневого налета одним орудием, усовершенствованную автоматизированную систему управления наведением и огнем, позволяющую упростить работу экипажа и повысить точность ведения огня.

Ответ не заставит ждать

Одной из задач, выполняемых российскими артиллеристами в зоне боевых действий, является уничтожение орудий противника — контрбатарейная борьба. Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал ее роль важнейшей в ходе СВО, поставив задачу нарастить производство комплексов артиллерийской разведки. Такие системы определяют расположение батарей неприятеля по траектории полета снарядов или звукам выстрелов.

На форуме "Армия-2023" была показана перспективная система контрбатарейной борьбы, представленная холдингами "Росэлектроника" и "Высокоточные комплексы" (входят в Ростех) совместно с "Рособоронэкспортом". Новинка способна обнаруживать артиллерию противника на расстоянии до 38 км, определять координаты и передавать их средствам поражения в автоматизированном режиме. За обнаружение отвечает комплекс "Пенициллин", фиксирующий тепловые и акустические признаки выстрелов и разрывов снарядов. Отсутствие радиолокационной станции делает невозможным подавление работы "Пенициллина" средствами радиоэлектронной борьбы, к тому же он не выдает свое местоположение излучением. Комплекс наносит обнаруженные вражеские батареи на электронную карту, а затем сопряженный с "Пенициллином" комплекс управления артогнем "Планшет-А" обрабатывает данные и отправляет их командирам орудий контрбатарейной борьбы. Весь цикл операций занимает не больше минуты.

Боеприпасы умнеют

Российские Вооруженные силы широко применяют в зоне спецоперации корректируемые артиллерийские снаряды с лазерным наведением, позволяющие уничтожать цель первым же выстрелом. При этом оружейники продолжают работы над повышением характеристик высокоточных боеприпасов. К примеру, по итогам использования управляемых снарядов "Краснополь", "Китолов" и мин "Грань" в боевых действиях их конструкция дорабатывается, а изменения оперативно внедряются в серийное производство. В ноябре стало известно, что Конструкторское бюро приборостроения имени А.Г. Шипунова (КБП, входит в "Высокоточные комплексы" Ростеха) ведет дальнейшее совершенствование "Краснополя".

Военнослужащие ВС РФ собирают управляемый артиллерийский снаряд "Краснополь" © Кирилл Кухмарь/ ТАСС

Минобороны РФ неоднократно демонстрировало кадры, где российские артиллеристы поражают прямыми попаданиями командные пункты украинских националистов, склады боеприпасов, самоходных артустановок иностранного производства, мостов. При этом цели подсвечиваются лазером как с помощью наземной установки, так и с воздуха — беспилотником "Орлан-30". Оздоев в интервью ТАСС рассказал, что "Краснополь" отлично зарекомендовал себя в зоне СВО.

Все масштабнее применяются управляемые снаряды для реактивных систем залпового огня (РСЗО). В сентябре российское военное ведомство заявило, что точность стрельбы РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%. "Торнадо-С" — модернизированная версия советской реактивной системы "Смерч". Обновленный вариант может доставать цели на дистанции 120 км, тогда как "Смерч" — на 70–90 км. "Торнадо-С" часто сравнивают с разрекламированной американской системой HIMARS, также ведущей огонь управляемыми снарядами, однако дальность последней составляет 80 км. Превосходство в дальнобойности помогает российской новинке выходить победителем в контрбатарейной борьбе против HIMARS.

Снарядов и орудий все больше

Россия продолжает наращивать выпуск артиллерийских боеприпасов и реактивных снарядов. С начала 2023 года предприятия госкорпорации "Ростех" выпустили в 20 раз больше снарядов, чем годом ранее, причем выпуск отдельных наименований вырос в 50 раз.

С начала спецоперации в несколько раз увеличились поставки в войска ракет для оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер".

Увеличиваются и объемы выпуска артиллерийских установок. На тульском научно-производственном объединении "Сплав" (входит в концерн "Техмаш" Ростеха) для этих целей построено пять новых цехов.

Цех по производству современных средств поражения на предприятии "Научно-производственное объединение "СПЛАВ" им. А.Н. Ганичева" © Вадим Савицкий/ Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

"Консолидировали все наши заводы по производству "стволов" и боеприпасов к ним в составе "Техмаша", — сообщил Оздоев. — Перевели туда четыре актива УВЗ — Завод №9, ЦНИИ "Буревестник", "Уралтрансмаш" и ЦНИИМ. То есть и пушками, и выстрелами к ним, а заодно ремонтом и сервисом артиллерийских систем будет заниматься одна структура. В результате ускорим ряд НИОКР и увеличим поставки артиллерии в войска".

В октябре министр обороны России Сергей Шойгу провел совещание по перспективам развития, увеличению производства ствольной артиллерии и РСЗО. Глава военного ведомства подчеркнул важность быстрого производства артсистем и боеприпасов. "Правительство РФ предоставило оборонной промышленности право использовать все резервы, в том числе мобилизационные мощности", — отметил Шойгу.

Виктор Бодров