14 ноября, 12:45,
обновлено 14 ноября, 13:17
Военная операция на Украине

Фонд "Защитники Отечества" вручил первые удостоверения ветеранов бойцам ЧВК "Вагнер"

ТАСС
© ТАСС

Отмечается, что фонд работает на основе принципов справедливости и оказывает поддержку ветеранам специальной военной операции независимо от их статуса

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Фонд поддержки участников специальной военной операции (СВО) "Защитники Отечества" вручил первые удостоверения ветеранов боевых действий бойцам ЧВК "Вагнер". Об этом сообщается в Telegram-канале председателя фонда Анны Цивилевой.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"Сегодня вместе с Героем России, членом наблюдательного совета фонда "Защитники Отечества" Алексеем Романовым торжественно вручили первые удостоверения ветерана боевых действий бойцам ЧВК "Вагнер". Для нас это очень почетно: герои проявили мужество, стойкость и отвагу, многие награждены наградами и медалями, и общество должно уважительно относиться к их подвигам, а фонд - сделать все возможное, чтобы решить их вопросы", - говорится в публикации.

Отмечается, что фонд работает на основе принципов справедливости и оказывает поддержку ветеранам специальной военной операции независимо от их статуса. "Благодаря тесному взаимодействию с Министерством обороны РФ нам удалось выстроить систему получения "ветеранок" и другим бойцам ЧВК "Вагнер". Уверена, что скоро удостоверения получат все, кто давно этого ждет", - уточнила Цивилева в Telegram-канале.

В начале ноября в пресс-службе фонда сообщили ТАСС, что их филиалы начали принимать документы бойцов частных военных компаний для получения ими удостоверений ветеранов боевых действий. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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