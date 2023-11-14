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Международная выставка Dubai Airshow

Однодвигательный истребитель Checkmate получил комплекс связи от Су-57

"Росэлектроника" впервые показала экспортный вариант своего комплекса связи для таких самолетов на форуме "Армия"

ДУБАЙ, 14 ноября. /ТАСС/. Перспективный российский однодвигательный самолет Checkmate получил бортовой комплекс связи от истребителя пятого поколения. Об этом сообщили в холдинг "Росэлектроника" (входит в Ростех).

Единственным российским истребителем пятого поколения на данный момент является Су-57. "Росэлектроника" впервые показала экспортный вариант своего комплекса связи для таких самолетов на форуме "Армия" в 2023 году. Сообщалось, что комплекс, разработанный входящим в "Росэлектронику" НПП "Полет", в том числе "обеспечивает автоматическую и автоматизированную передачу данных, телефонной и телеграфной информации в условиях сложной помеховой обстановки на расстоянии до 1 500 км в различных частотных диапазонах". В нем используются высокоскоростные магистрали для передачи информации в едином цифровом формате.

"Решение многих функциональных задач, повышающих эффективность действий авиации, осуществляется с помощью бортовых комплексов цифровых средств связи. Наше радиосвязное оборудование активно применяется в составе новейших летательных аппаратов, в том числе включено в состав бортового радиоэлектронного оборудования перспективных самолетов, таких как Checkmate", - привели в пресс-службе "Росэлектроники" слова генерального директора НПП "Полет" Алексея Комякова.

Легкий тактический самолет Checkmate разработки компании "Сухой" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) был впервые представлен на авиасалоне МАКС-2021. Зарубежная презентация истребителя состоялась на Dubai Airshow 2021. Checkmate включает в себя все самые передовые разработки, в том числе открытую архитектуру построения в интересах заказчика и уникальные технологии искусственного интеллекта. Самолет выполнен с применением технологий малозаметности, оснащен внутрифюзеляжным отсеком для авиационных средств поражения класса "воздух - воздух" и "воздух - поверхность". Масса полезной нагрузки превышает 7 тонн. Истребитель сможет одновременно поражать до шести целей. Скорость однодвигательного самолета составит 1,8 Маха, а боевой радиус - 3 тыс. км. 

Теги:
РоссияМеждународная выставка Dubai Airshow
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