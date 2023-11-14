14 ноября, 16:28
Международная выставка Dubai Airshow

"Росэлектроника" показала в Дубае комплекс связи для истребителей пятого поколения

Комплексы широко применяются для обмена сообщениями между самолетами и пунктами управления наземного, воздушного и морского базирования

ДУБАЙ, 14 ноября. /ТАСС/. Холдинг "Росэлектроника" (входит в Ростех) на стенде "Рособоронэкспорта" на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2023 показал экспортный вариант комплекса средств связи для истребителей пятого поколения. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга.

"Оборудование предназначено для оснащения модификаций вертолетов и самолетов военной авиации. Его применение позволит повысить надежность, разведзащищенность и помехоустойчивость каналов связи. Комплекс средств связи, разработанный инженерами НПП "Полет" (входит в "Росэлектронику"), построен на основе современных технологий и вычислительных систем. Он обеспечивает ситуационную осведомленность в информационном поле в реальном масштабе времени и интеллектуальную поддержку летчика при решении наиболее сложных задач боевого применения", - сообщили в пресс-службе холдинга.

В "Росэлектронике" отметили, что эти комплексы широко применяются для обмена сообщениями между самолетами и пунктами управления наземного, воздушного и морского базирования.

"Представленный на выставке комплекс средств связи разработан специально для оснащения летательных аппаратов, поставляемых на экспорт и имеющих высокий потенциал на внешнем рынке", - отметили там.

Dubai Airshow - одна из крупнейших международных аэрокосмических выставок. Мероприятие проводится раз в два года, Россия принимает в нем участие с 1993-го. В этом году на авиасалоне представлены 20 национальных павильонов, свою продукцию представляют свыше 1 400 производителей, которые показывают более 180 летательных аппаратов. Выставка проходит с 13 по 17 ноября. 

Теги:
ОАЭРоссияМеждународная выставка Dubai Airshow
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация