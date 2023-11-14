"Росэлектроника" показала в Дубае комплекс связи для истребителей пятого поколения

Комплексы широко применяются для обмена сообщениями между самолетами и пунктами управления наземного, воздушного и морского базирования

ДУБАЙ, 14 ноября. /ТАСС/. Холдинг "Росэлектроника" (входит в Ростех) на стенде "Рособоронэкспорта" на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2023 показал экспортный вариант комплекса средств связи для истребителей пятого поколения. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга.

"Оборудование предназначено для оснащения модификаций вертолетов и самолетов военной авиации. Его применение позволит повысить надежность, разведзащищенность и помехоустойчивость каналов связи. Комплекс средств связи, разработанный инженерами НПП "Полет" (входит в "Росэлектронику"), построен на основе современных технологий и вычислительных систем. Он обеспечивает ситуационную осведомленность в информационном поле в реальном масштабе времени и интеллектуальную поддержку летчика при решении наиболее сложных задач боевого применения", - сообщили в пресс-службе холдинга.

В "Росэлектронике" отметили, что эти комплексы широко применяются для обмена сообщениями между самолетами и пунктами управления наземного, воздушного и морского базирования.

"Представленный на выставке комплекс средств связи разработан специально для оснащения летательных аппаратов, поставляемых на экспорт и имеющих высокий потенциал на внешнем рынке", - отметили там.

Dubai Airshow - одна из крупнейших международных аэрокосмических выставок. Мероприятие проводится раз в два года, Россия принимает в нем участие с 1993-го. В этом году на авиасалоне представлены 20 национальных павильонов, свою продукцию представляют свыше 1 400 производителей, которые показывают более 180 летательных аппаратов. Выставка проходит с 13 по 17 ноября.