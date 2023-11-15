В "Рособоронэкспорте" назвали самые популярные российские БПЛА на внешнем рынке

По словам генерального директора компании Александра Михеева, ударные и разведывательно-ударные беспилотники пользуются большим спросом

ДУБАЙ, 15 ноября. /ТАСС/. Российские ударные и разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) пользуются у иностранных заказчиков более высоким спросом, чем разведывательные дроны. Об этом ТАСС заявил генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2023.

"Если говорить в процентном отношении, то сегодня на рынке преобладает спрос на ударные и разведывательно-ударные БПЛА. "Рособоронэкспорт" в этих сегментах представляет комплекс "Орион-Э" и барражирующий боеприпас "Куб-Э". Однако разведывательные беспилотники, в том числе продвигаемые "Рособоронэкспортом" и "Орлан-10Е", и "Орлан-30", также вызывают интерес у наших партнеров", - сообщил он.

По словам Михеева, все перечисленные образцы доказали заявленные производителями характеристики в ходе реальных боевых действий и полностью выполняют все поставленные задачи.

В ходе форума "Армия-2023" ТАСС сообщал о начале продвижения "Рособоронэкспортом" на внешний рынок беспилотника "Орлан-30", оснащенного лазерной системой целеуказания для высокоточных боеприпасов.