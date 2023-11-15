15 ноября, 00:04

В "Рособоронэкспорте" рассказали, почему не экспортируют дрон-камикадзе "Ланцет"

Одной из причин стала высокая потребность в этом виде боеприпаса российских вооруженных сил

ДУБАЙ, 15 ноября. /ТАСС/. Иностранные заказчики проявляют интерес к российскому барражирующему боеприпасу "Ланцет", однако он не поставляется за рубеж в том числе из-за высокой потребности в нем российских вооруженных сил. Об этом ТАСС заявил генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2023.

"Рособоронэкспорт наблюдает серьезный рост интереса иностранных партнеров к российским барражирующим боеприпасам, отлично проявившим себя в реальных боевых действиях. Сегодня компания в этом сегменте продвигает "Куб-Э". "Ланцету" также уделяется большое внимание на внешнем рынке, однако он не поставляется за рубеж по причинам того, что в нем высока потребность Вооруженных сил России и отсутствует разрешительная экспортная документация", - сообщил он.

Dubai Airshow - одна из крупнейших международных аэрокосмических выставок. Мероприятие проводится раз в два года, Россия принимает в нем участие с 1993-го. В 2023 году на авиасалоне представлены 20 национальных павильонов, свою продукцию представляют свыше 1,4 тыс. производителей, которые показывают более 180 летательных аппаратов. Выставка проходит с 13 по 17 ноября. 

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ОАЭРоссия
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