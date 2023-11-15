15 ноября, 01:15

В ФСВТС ожидают новых покупателей Ка-52 на фоне его успехов в спецоперации

Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев отметил, что этот боевой вертолет в ходе реальных боевых действий заслужил достаточно высокую оценку

ДУБАЙ, 15 ноября. /ТАСС/. Интерес иностранных заказчиков к боевому вертолету Ка-52 на фоне его успешного применения в спецоперации высок, поэтому новые покупатели для него вскоре появятся. Такое мнение высказал ТАСС директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев на полях Международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow 2023.

"Ка-52 сегодня, действительно, один из наших ведущих боевых вертолетов, и интерес к нему весьма и весьма высок. Тем более, что он заслужил в ходе реальных боевых действий достаточно высокую оценку. Поэтому я уверен, что у нас появятся клиенты на эту продукцию. О каких-то конкретных вещах я сейчас сказать не могу, конкретных контрактах. В любом случае, мы эту технику продвигаем, интерес к ней большой", - сказал он, отвечая на вопрос о том, проявляется ли за последний год интерес к этой модели.

Ка-52 "Аллигатор" (по кодификации НАТО - Hokum B) - двухместный разведывательно-ударный вертолет. Разработан в начале 1990-х годов в конструкторском бюро Ухтомского вертолетного завода им. Н. И. Камова (теперь АО "Национальный центр вертолетостроения им. Миля и Камова" холдинга "Вертолеты России", Люберцы, Московская область) как развитие проекта одноместного Ка-50. С моделью-предшественницей имеет около 85% общих агрегатов. Производится на Арсеньевском авиационном заводе "Прогресс" имени Н. И. Сазыкина.

Dubai Airshow - одна из крупнейших международных аэрокосмических выставок. Мероприятие проводится раз в два года, Россия принимает в нем участие с 1993 года. В этом году на авиасалоне представлены 20 национальных павильонов, свою продукцию демонстрируют свыше 1,4 тыс. производителей, которые показывают более 180 летательных аппаратов. Выставка проходит с 13 по 17 ноября. 

Теги:
ОАЭРоссияЭкспорт российского вооруженияМеждународная выставка Dubai Airshow
© Информационное агентство ТАСС
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